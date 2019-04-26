Бывший глава Антимонопольной службы Саади Кодирзода 23 апреля был назначен заместителем главы исполнительного аппарата президент Таджикистана.

Ранее он занимал должность главы Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана. Напомним, что именно Антимонопольная служба, возглавляемая Саади Кодирзода, инициировала повышение цен на интернет в Таджикистане, но 23 апреля Эмомали Рахмон отменил это распоряжение.

О биографии Саади Кодирзода нет информации в открытых источниках. Мы попытались найти подробности.

Кодирзода родился 4 мая 1978 года в городе Душанбе. В 1999 году окончил ТНУ по специальности экономист. С 2000 года работал специалистом отдела валютного контроля коммерческого банка «Душанбе». С 2000 по 2003 годы был ведущим специалистом управления развития регионов Министерства торговли и внешних связей Таджикистана. До июня 2015 года работал в данном министерстве на должностях главного специалиста, начальника отдела, начальника управления.

В июне 2015 года был назначен главой Антимонопольной службы. 23 апреля постановлением правительствя назначен заместителем главы исполнительного аппарата президента Таджикистана. Знает русский и английские языки.

Новым главой Антимонопольной службы стал Икромиддин Сироджиддин Вализода.

Икромиддин Вализода Фото standart.tj

Он родился 10 октября 1974 году в городе Курган-Тюбе, в 1998 году заочно окончил ТНУ по специальности экономист. С 1992 по 1994 году работал продавцом магазина местного потреб союза. С 1994 по 1995 году - экспедитор оптовой базы торговли Хатлонской области. А с 1995 по 1998 году был продавцом магазина в городе Курган-Тюбе.

С 1998 по 2000 году работал в качестве заместителя гендиректора мукомольного комбината города Курган-Тюбе. С 2000 по 2002 году работал гендиректором ОАО «Вахш» города Курган-Тюбе. С 2002 по 2005 году - гендиректор мукомольного комбината Курган-Тюбе. С 2005 по 2010 годы был гендиректором компании «Истеко-Текстайл». С 2010 по 2011 годы работал в качестве начальника торговой инспекции Таджикстандарта по Хатлонской области. С 2011 по 2015 годы возглавлял управление Таджикстандарта по Хатлонской области.

5 мая 2015 года был назначен заместителем директора Агентства Таджикстандарт. 23 апреля 2019 года его назначили главой Антимонопольной службы Таджикистана.

Знает русский и английские языки. Женат, отец пятерых детей.

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