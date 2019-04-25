Ким Чен Ын и Владимир Путин провели сегодня, 25 апреля, переговоры в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
Как сообщают СМИ, сначала Путин и Ким Чен Ын поговорили наедине - почти два часа вместо запланированного одного, а затем встреча продолжилась в расширенном составе. Всего переговоры продолжались около трех с половиной часов.
«Итогами переговоров мы все довольны - я и мои коллеги. Председатель Ким Чен Ын человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня. Могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник», - цитирует Путина BBC.
Путин сообщил, что обсуждал с главой КНДР санкции, отношения между США и КНДР и денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом он сказал, что обсудить встречу с Ким Чен Ыном с американским руководством по его просьбе.
«Здесь нет никаких секретов: позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров. Более того, председатель Ким Чен Ын сам просил проинформировать американскую сторону о своей позиции», - отметил Путин.
По сообщениям СМИ, лидер Северной Кореи никаких заявлений после переговоров не делал. И по итогам встречи двух лидеров не планировалось ни совместных заявлений, ни подписания документов.
После переговоров в расширенном составе делегации отправились на торжественный прием.
На торжественном приеме главы России и КНДР обменялись тостами и подарками. Владимир Путин поднял бокал белого вина «за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих», - передает Медуза.
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту традиционный корейский меч, а Путин преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
"Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи — они олицетворяют силу, мою душу и нашего народа, который поддерживает вас", - сказал Ким Чен Ын, вручая подарок, сообщает РИА Новости.
Поскольку дарить оружие считается плохой приметой, лидеры символически обменялись монетками.
Для гостей приема был организован концеррт, где исполнили классические русские и корейские песни и хореографические номера: «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Танец маленьких лебедей», «Танец с саблями», «Великий полководец», «Корейский танец с веерами» и «Москва — Пхеньян».
После концерта Путин лично проводил Ким Чен Ына до его лимузина.
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне на своем легендарном бронепоезде. Для него это первая встреча с Путиным и первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году.
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