Депутаты Верховной рады Украины в четверг, 25 апреля приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который закрепляет исключительные права украинского перед остальными языками в стране, передает Euronews.

Решение поддержали 278 депутатов, при минимально необходимых 226.

Положения документа предусматривают, что теперь все граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов за несоблюдение закона.

На сферу личного общения действие закона не распространяется.

В 2012 году на Украине приняли закон о языковой политике, который закреплял за русским языком статус регионального в ряде областей. После смены власти в стране в 2014 году Верховная рада отменила этот закон.

Помимо русского, языками меньшинств на Украине являются также крымско-татарский, румынский (в Закарпатской и Черниговской областях), венгерский (в Закарпатье) и болгарский (в Одесской области).

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