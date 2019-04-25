Мегапроект «Один пояс - один путь» уже превратился в главный инструмент реализации внешней политики Китая, Таджикистану же необходимо разработать «дорожную карту» для гармоничной состыковки нашей Национальной стратегии развития с этой глобальной стратегической инициативой.

Из трех глобальных проектов - Трансатлантическое и Тихоокеанское партнерства и «Один пояс - один путь» - именно третий имеет к нам прямое отношение.

Цели разные, но сходные

При тщательном рассмотрении можно обнаружить параллельные процессы в наших странах, несомненно, при разных величинах и масштабах экономик.

Если согласно «первой столетней цели» к 2021 году (к столетию образовании КПК) наш восточный сосед достигнет «общества малого благосостояния», то мы к 30-летию нашей независимости (2021) также должны существенно уменьшить число бедного населения страны.

Если китайцы согласно «второй столетней цели» к 2049 году (к 100-летию образования КНР) станут мощной сверхдержавой, то мы согласно НСР к 2030 году должны перейти от аграрно-индустриального к индустриальному государству, а к середине нашего столетия стать страной с колоссальной выработкой экологически чистой гидроэнергетики.

При несоразмерности наших экономик имеется ряд преимуществ у наших стран для тесной межгосударственной кооперации - богатое историко-культурное наследие Великого шелкового пути и объективная совместная борьба против «трех зол современности» (терроризма, экстремизма и сепаратизма).

По данным последнего отчета Baker McKenzie "Belt & Road: Opportunity & Risk", из шести торговых коридоров проекта «Пояс – Путь» коридор Центральная Азия - Китай - единственный неактивный и требует огромных инвестиций в инфраструктуру.

Трудовой эмиграции из Китая ждать не нужно?

Скрупулезное изучение колоссального наследия Великого шелкового пути, выступающего оригиналом китайской инициативы «Один пояс - один путь», демонстрирует нам, что наши предки, как представители древнего оседлого народа, гармонично сотрудничали между собой, залогом чего выступало полуторатысячелетнее функционирование этого мирового сухопутного трансконтинентального торгового пути, уже более 500 лет ожидающего своего возрождения.

Как мы указывали в предыдущих публикациях, небольшой Таджикистан играет ключевую роль в реализации политики безопасности в центре Евразии - «отсечение правой руки» международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, выступая надежным заслоном на «крыше мира», жестко и своевременно пересекая попытки перехода экстремистов всех мастей из неспокойного Афганистана в СУАР, являющийся неотъемлемой частью Китая.

Реализация новых амбициозных планов нашего восточного соседа, принятых на последнем съезде его правящей партии, невозможна без наличия его мирного окружения, благосклонно относящегося к достижению его столетних планов и программ. И таковой является позиция дружественного Таджикистана.

А планы быстроразвивающегося Китая по переходу к научно-инновационному типу экономики могут со временем снять различные фобии по отношению к нему, так как инновационный подход в экономике по своей природе снимает проблему территориальной экспансии. Люди будут заниматься в местах традиционного обитания производством наукоемкой продукции, не акцентируя внимание на установлении контроля в зарубежных странах, добыче сырья и ресурсов.

А быстрое старение трудовых ресурсов Китая в результате предыдущей демографической политики (один ребенок в семье) не только снимает проблему трудовой эмиграции из Китая, но и со временем поставит вопрос иммиграции высококвалифицированных специалистов в эту новую «силиконовую или литиевую Поднебесную».

При правильном подходе до середины текущего столетия до половины финансовых ресурсов, необходимых для реализации нашей НСР и других программ, мы можем мобилизовать при тесной кооперации с нашим восточным соседом, взявшим курс на построение «сообщества с единой судьбой», где найдется место и для его ближайшего соседа с развивающейся экономикой.

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