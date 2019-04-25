Из-за камнепадов и обильного снегопада дорога Душанбе-Худжанд временно закрыта для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба филиала компания IRS.

По данным пресс-службы, дорога была закрыта со вчерашнего вечера, утром планировали ее открыть, но передумали.

«Совместным решением ГАИ МВД дорога была закрыта со вчерашнего вечера. На территории Зеравшанской долины, особенно перед туннелем «Истиклол» продолжаются обильные дожди и снегопад. Также зафиксированы сходы селевых потоков и камнепадов. Поэтому дорога остаётся закрытой», - сообщил пресс-секретарь IRS Далер Мерганов.

По его словам, на месте работает специальная дорожная техника для расчистки дорог и помощи застрявшим машинам.

1 /11

«Движение автотранспорта будет восстановлено в ближайшее время. Но угроза селевых потоков и камнепадов сохраняется из-за непрерывных осадков. Решение о закрытии дороги направлено на обеспечение безопасности водителей и пассажиров, надеемся на их понимание», - отметил Мерганов.

За минувшие сутки селевые потоки стали причиной схода камнепадов на разных участках этой автодороги.

Как ранее сообщил КЧС Таджикистана, 24 апреля один человек погиб на 155 км автодороги Душанбе-Чанак: 40-летний пассажир автомашины марки Toyota Prado, следовавшего в город Худжанд, погиб в результате камнепада. Тело погибшего из блокированной машины извлек спасательный отряд быстрого реагирования КЧС по Зеравшанской зоне районов.

По сообщению КЧС, камнепады и селевые потоки были зарегистрированы и на участках автодорог Душанбе-Дарваз, Душанбе-Рашт-Ляхш, а также на территории Горной Матчи Согдийской области.

По данным Агентства по гидрометеорологии страны до конца апреля на территории страны сохранится неустойчивая погода и интенсивные осадки. В связи с предстоящими осадками продолжается интенсивное таяние снега в горах, которое провоцирует размывание почвы и ее движение, повышение уровня воды в реках, водоемах, а также обвалы и размывы береговой линии рек и озер. В результате осадков сохраняется высокая опасность схода лавин, селей и камнепадов.

В этой связи, Комитет в очередной раз убедительно просит граждан соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, сбора грибов и других сельхозкультур, растущих в горных местностях. Обращаясь к чабанам, КЧС не рекомендует разбивать лагерь в русле или на берегу горной реки.

Реконструкция автодороги Душанбе-Чанак, протяженностью 410 километров, была завершена в 2010 году. На эти работы было потрачены почти 300 миллионов долларов, заимствованные у Китая сроком на 20 лет.

С апреля 2010 года управлением этой дорожной инфраструктурой занимается филиал компании IRS на основе концессионного договора с правительством Таджикистана.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.