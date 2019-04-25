Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уехал сегодня утром в Пекин.

В столицу КНР глава государства примет участие во Втором международном Форуме «Один пояс – один путь» и выставке «Экспо-2019».

В этой поездке президента сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по внешней политике, министры экономического развития и торговли и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба главы государства.

Также в составе таджикской делегации президент Академии наук, глава Налогового комитета, директор Центра стратегических исследований и другие официальные лица.

Создание инициативы «Один пояс и один путь» было выдвинуто в 2010 году КНР. Суть инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий.

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