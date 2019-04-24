Известный таджикский спортсмен, олимпийский чемпион по метанию молота Дилшод Назаров вышел в финальную часть чемпионата Азии, который проходит в Катаре.

На чемпионате Азии в городе Доха состоялся предварительный этап соревнований по метанию молота с участием 17 спортсменов из 11 стран.

Таджикский молотобоец Дилшод Назаров показал второй результат, метнув снаряд на 71,46 метров. Первое место занял представитель хозяев турнира Ашраф Аль-Сайфи с результатом 74,94 метра, сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета Таджикистана.

Напомним, Дилшод Назаров является четырехкратным победителем чемпионатов Азии в метании молота (2009, 2013, 2015 и 2017 годы), двукратным серебряным призером (2005 и 2007 годы) и обладателем бронзы (2003 год).

Кроме Назарова в континентальном чемпионате по легкой атлетике Таджикистан представляют еще пять спортсменов, сообщили в Комитете по делам молодежи и спорта.

Это Кристина Пронженко (бег на дистанцию 400 метров с препятствиями), Одилшо Исматов (бег на дистанцию 800 метров), Алишер Пулодов (бег на дистанцию 400 метров с препятствиями), Григорий Дерипаскин (бег на дистанцию 400 метров) и Гулсунби Шарифова (бег на дистанцию 200 метров).

Гулсунби Шарифова в беге на дистанцию 200 метров среди женщин показала результат 23,99 секунды и не попала в финал, заняв 11 место среди 23 спортсменок.

В чемпионате Азии участвуют свыше 1 тыс. спортсменов из 45 государств, которые выступят по 21 виду легкой атлетики.

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