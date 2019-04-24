Комитет женщин Узбекистана 23 апреля представил для общественности законопроект «О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин».

Он опубликован на сайте осуждений нормативных актов Regulation.gov.uz

Документ обеспечивает равный доступ мужчин и женщин к государственной службе согласно квалификации и профессиональной подготовке.

Законопроект состоит из 6 глав и 35 статей и планируют определить, что мужчины и женщины имеют равные права и возможности в сфере семейных отношений.

Документом запрещается работодателям в объявлениях (рекламе) о вакансиях предлагать работу лишь представителям одного пола, предъявлять разные требования, давая преимущество одному из полов, требовать от лиц, которые устраиваются на работу, сведения об их личной жизни, планах относительно рождения детей.

Лицо, которое считает, что относительно него была совершена дискриминация по признаку пола, имеет право обратиться в уполномоченные органы или в суд.

Обсуждение документа завершится 5 мая.

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