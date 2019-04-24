29-30 апреля в Лечебно-оздоровительном комплексе «Бахористон» (город Гулистон) в Согдийской области впервые пройдет специальный хакатон на тему: «Женщины и ВИЧ», организованный Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в сотрудничестве с офисом ЮНЕЙДС в Таджикистане и Таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ.

Хакатон по данной тематике в Таджикистане проводится впервые, и там будут генерироваться жизнеспособные идеи для улучшения качества жизни женщин, столкнувшихся с ВИЧ. По статистическим данным, доля женщин среди людей, живущих с ВИЧ, за последние годы в Таджикистане возросла на 5% и составляет около 40%. Среди них, женщин в возрасте 19-39 лет - 70%. При этом, только 11% молодых женщин в возрасте 15-24 лет правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ.

В двухдневном хакатоне примут участие более 60 заинтересованных людей: представители общественных организаций, эксперты и специалисты в области ВИЧ, информационных технологий, представители госучреждений, СМИ, международных организаций.

9 команд в течение двух дней будут соревноваться в разработке продуктов/проектов, дальнейшее использование которых позволит повысить роль женщин в борьбе с эпидемией ВИЧ и даст новые импульсы для улучшения качества жизни женщин, затронутых этим вирусом.

В частности, ожидается, что в рамках хакатона будет создан web- сайт о проблемах женщин, живущих с ВИЧ, представлен Start-Up проект для организации/или для повышения экономических возможностей женщин, для повышения доступа к качественным услугам для женщин, живущих с ВИЧ, а также эффективные программы по снижению стигмы и дискриминации.

По мнению организаторов, люди, живущие с ВИЧ, и, прежде всего, женщины, должны быть в центре противодействия СПИДу, поскольку их знания и опыт позволяют оценить потребности, необходимые для улучшения качества жизни людей, затронутых эпидемией, а также защитить свои права и способствовать успешной реализации мер по сдерживанию эпидемии.

Справка:«ООН-женщины» - это структура ООН, деятельность которой посвящена борьбе за гендерное равенство и расширение прав и экономических возможностей женщин. Организация «ООН-женщины», защищающая права женщин и девушек, была создана для ускорения прогресса по всему миру с целью удовлетворения их нужд и потребностей.

Структура «ООН-женщины» также координирует и поддерживает работу всей системы ООН, направленной на достижение гендерного равенства, а также всех дискуссий и соглашений, связанных с «Повесткой дня 2030». Деятельность организации направлена на претворение в жизнь для женщин и девушек глобальной программы Целей в области устойчивого развития и на содействие равноправному участию женщин во всех аспектах жизни.

Поддержка стратегических действий для достижения гендерного равенства и ликвидации всех форм насилия против женщин, является ключевым элементом эффективного ответа на эпидемию ВИЧ.

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