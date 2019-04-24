Кто именно и как будет наказан за антинародное решение, пока неизвестно.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал вернуть в исходное положение расценки по использованию интернета и стоимости тарифов мобильных компаний.

Этим же указанием президент поручил принять меры в отношении ответственных лиц, допустивших подобное положение. При этом, правда, не уточняется, кого именно глава государства поручает наказать, и что ожидает виновных.

Налоговики

Слухи относительно возможного подорожания стоимости использования интернета ходили еще с прошлого года.

В начале этого года глава Налогового комитета признался журналистам, что налоговые поступления от мобильных компаний за последние годы заметно сократились, и, что правительству предложены меры, направленные на исправление ситуации.

Он отметил, что совместно с другими заинтересованными ведомствами подготовлено предложение относительно налогообложения внедряемых мобильными компаниями новых технологий.

По словам Нусратулло Давлатзода, оплата налогов мобильными компаниями в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилась на 123 млн. сомони.

Сокращение налоговых поступлений со стороны мобильных компаний он объяснил тем, что за последние годы ими внедряются новые технологии, такие, как NGN, посредством которых абонентам предоставляются услуги по сравнительно низким тарифам.

Давлатзода отметил, что предложенными мерами соответствующие ведомства добиваются предотвращения дальнейшего сокращения источников налогов.

Что именно предлагается правительству, глава Налогового комитета не стал говорить, отмечая, что все станет известно, когда правительство одобрит эти предложения.

Антимонопольщики

В самом начале марта стало известно о распоряжении Антимонопольной службы, которое предполагало с 27 марта многократное повышение стоимости мобильного интернета и голосовых звонков посредством таких технологий, как NGN.

Однако из-за активного недовольства общественности распоряжения удалось задействовать только с 18 апреля.

В соответствии с этим документом мобильный интернет подорожал в два раза, а стоимость разговоров по NGN – в 10 раз. Мобильные операторы с этой даты незамедлительно установили новые тарифы на использования интернета: 1 Мб - не менее 5 дирамов. Стоимость разговоров по NGN повысилась с 10-12 дирамов до 1,2 сомони.

В Антимонопольной службе свое распоряжение объяснили предельно ясно: уменьшились доходы мобильных компаний за счет голосовых международных вызовов, что привело к сокращению налоговых поступлений в бюджет.

В условиях острых нападок общественности на антимонопльщиков на помощь им пришли налоговики, которые заявили, что полностью и безоговорочно поддерживают принятые меры.

Суть распространенного многостраничного заявления Налогового комитета сводилась к тому же: абоненты пользуются дешевой связью, из-за чего бюджет не добирает по налогам.

…Кстати, глава Антимонопольной службы Саади Кодирзода, который подписал нашумевшее распоряжение, накануне был освобожден от занимаемой должности постановлением правительства и назначен заместителем руководителя исполнительного аппарата президента страны.

Связисты

В Налоговом комитете признались, что распоряжение антимонопольного органа было подготовлено с учетом предложений Службы связи и мобильных операторов.

Начальник управления по усовершенствованию налогового законодательства Налогового комитета Завкибек Шодиён 12 марта на пресс-конференции отметил, что документ позволяет Службе связи и четырем мобильным компаниям (Мегафон, Билайн, Tcell, Вавилон-М), которые занимают доминирующее положение на отечественном рынке, регулировать услуги электрической связи.

Перечисленные мобильные операторы в период принятия распоряжения и введения его в действия все время молчали, находились в режиме ожидания, и как только получили распоряжение – подняли цены.

Что же касается Службы связи, то замглавы этого ведомства Илхом Атоев сделал странное заявление, ответив, что с принятием новых тарифов люди станут грамотно пользоваться интернетом. «Меньше будут играть, и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье», - отметил Атоев в короткой беседе с «АП».

Правоохранители

Распоряжение Антимонопольной службы было принято в работу без регистрации в министерстве юстиции, как этого требует действующее законодательство республики. О том, что документ не прошел соответствующую регистрацию, подтвердили «АП» в самом Минюсте.

Борцы с монополией заявили, что никогда не регистрировали в Минюсте свои распоряжения, и не обязаны этого делать.

«Мы регистрируем только некоторые нормативно-правовые документы. СМИ сообщили о заявлении Минюста, но к нам у Минюста претензий нет, потому что никакого письма это ведомство нам не отправляло», - сказали «АП» в антимонопольной службе.

Независимые юристы пояснили, что Антимонопольная служба не обязана регистрировать свои распоряжения, если они носят индивидуальный характер, то есть, приняты в отношении конкретного субъекта.

«Однако данное распоряжение является общеобязательным и подлежит регистрации. Факт того, что ранее не регистрировали свои общеобязательные акты, не может говорить о законности этих актов. Нет в законах оговорок, что общеобязательные акты антимонопольной службы не подлежат регистрации», - сказал «АП» юрист Навруз Одинаев.

Таким образом, возникает вопрос, если распоряжение Антимонопольной службы выступило в силу без соответствующей регистрации, то куда смотрели правоохранительные органы? В частности, Минюст, который мог написать заявление в Генпрокуратуру и сама Генеральная прокуратура, которая могла опротестовать это распоряжение по собственной инициативе.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.