Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана совместно с ОАХК «Барки точик» начали подготовительные работы по Проекту электрификации сельских районов Хатлонской области и ГБАО.
Проект финансируется Всемирным банком в рамках Режима снижения рисков МАР-2018, сообщает Минэнерго.
Ожидается, что к централизованной системе электроснабжения будут подключены 105 сел Хатлонской области и ГБАО.
Проект предусматривает возведение сопутствующей инфраструктуры, строительство микро-гидроэлектростанций, солнечных и ветровых индивидуальных станций.
Ранее сообщалось, что около 2,5% населения Таджикистана не подключены к электросетям. По данным Минэнерго, общая численность жителей республики, которые до сих пор не имеют доступа к электроэнергии, составляет 200 тысяч человек.
В ведомстве отметили, что без электричества, в основном, остаются новые населенные пункты, которые образовались с учетом быстрого прироста населения.
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