Гостиница Hilton Dushanbe проведет первую Весеннюю ярмарку вкусной европейской, арабской, азиатской и таджикской национальной еды. На ярмарке также будет организована выставка ручных работ народных ремесленников. Праздничную атмосферу создадут музыканты, которые исполнят национальные и европейский композиции.

Весенняя ярмарка вкуснейшей еды пройдёт в столичной гостинице Hilton Dushanbe в течение двух дней – 27 и 28 апреля. На ярмарке ожидается 10 отделов еды, где шеф-повара гостиницы Hilton представят свои фирменные блюда - вкуснейшую индийскую, европейскую, арабскую и азиатскую еду и десерты. Именитые повара из Худжанда приготовят для гостей два вида плова – худжанский и афганский - 1х1. Организаторы обещают, что угощения будут разнообразны и доступны по цене.

В пяти отделах напитков будут выставлены фирменные напитки от гостиницы Hilton – традиционный индийский чай, вина, коктейли, фруктовые соки. Любителей газированных напитков ждут приятные подарки от Coca-Cola.

Весенняя ярмарка также соберет народных ремесленников из Хатлонской, Согдийской и Горно-Бадахшанской автономной областей, а также городов и районов республики, которые представят оригинальную продукцию «hand made» в 15 творческих отделах.

Праздничную атмосферу и весёлое настроение гостям подарят музыканты, которые дадут живой концерт европейских и национальных классических композиций. Дети тоже не остаются без внимания: их обрадуют развлекательные игровые аттракционы, установленные во дворике гостиницы.

В дни проведения Весенней ярмарки парковочные места на территории гостиницы будут полностью освобождены от транспорта, поскольку вся территория будет отдана под отделы фудов и продукции народных ремёсел. А газоны будут служить зоной пикника для гостей ярмарки.

Также в эти дни Hilton презентует свой сад для проведения торжественных мероприятий, пикников, вечерних коктейлей и других ивентов на свежем воздухе среди благоухающих цветов и декоративных деревьев.

Весенняя ярмарка вкусной еды будет проходить с 11 до 20 часов. Билеты на ярмарку можно приобрести в гостинице. Стоимость билетов для взрослых 20 сомони, для детей - 10 сомони. Более подробную информацию можно получить по телефону: +992 487030050

Тёплый приём, качественная и вкусная еда, праздничная атмосфера, цветущий сад и газоны для пикник-зоны ждут вас! Приходите и разделите праздник вместе с нами!

Партнерами Весенней ярмарки также выступают представительство Европейского союза в Таджикистане, оператор сотовой связи «МегаФон Таджикистан», компании QSI School, Visol Weddings, «Армугон», «Алиф мобайл».

Информационную поддержку мероприятия оказывает Медиа группа «Азия-Плюс».