Глава КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде приехал в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Ожидается, что переговоры глав государств состоятся 25 апреля.

Встреч пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском. В ходе встречи стороны намерены обсудить решение ядерной проблемы Корейского полуострова согласно «дорожной карте» по денуклеаризации КНДР и вопросы экономики, передает Коммерсантъ.

Это первый визит Ким Чен Ына в Россию с его вступления в должность в 2011 году, а также первая встреча с Владимиром Путиным.

«Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию», - сказал Ким Чен Ын на пограничной станции Хасан по пути во Владивосток.

Глава КНДР сказал, что его отец Ким Чен Ир «питал любовь к России», и действующий лидер, следуя традициям, хочет укрепить сотрудничество между странами.

«Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом», - сказал он.

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