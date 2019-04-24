Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон поздравил Владимира Зеленского по случаю победы на выборах президента Украины и пожелал крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Украины – счастья, благополучия и дальнейшего процветания.

«Народы Таджикистана и Украины связывают традиции добрых отношений и взаимного благорасположения, а наши страны – многоплановое взаимовыгодное сотрудничество. Мы с оптимизмом смотрим в будущее отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами», - отмечается в поздравительной телеграмме.

Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что совместными усилиями двусторонние таджикско-украинские отношения будут и впредь развиваться и крепнуть на благо наших народов.

Как сообщает 24tv.ua, ЦИК Украины подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Это уже окончательные результаты президентских выборов.

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