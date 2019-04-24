Сотовые компании уверяют, что абоненты могут пользоваться годовыми интернет-пакетами в течение 12 месяцев, а могут их и вернуть и получить свои деньги обратно.

В настоящее время со стороны компании ведутся технические работы по возврату тарифов и услуг в прежний режим действия, сообщается на странице сотового оператора Tcell в Facebook.

В беседе с «АП» и другие мобильные компании подтвердили, что приступили к переводу абонентов на прежние тарифы и это не займёт много времени.

«За 2-3 дня сотовые операторы смогут вернуть все прежние тарифы и услуги. Количество переведённых абонентов на единые тарифы очень мало. Большую часть планировалось перевести с 25 апреля или в конце месяца, после окончания срока прежних тарифов. На единые тарифы подключены лишь новые абоненты», - сообщил источник в одной из сотовых компаний.

По его словам, абонентам вернут прежние тарифы, а новым абонентам предоставляется возможность выбора тарифов.

«Операторы переведут абонентов на прежние тарифы, и абонентская плата по единым тарифам в размере 25 сомони будет перечислена на их баланс. Абонентскую плату будут снимать по прежним тарифам. Если абонплата свыше 25 сомони придётся доплачивать, если меньше, остаток остаётся на балансе. Каждый оператор может посчитать по-другому, но абоненты не будут терять деньги, это точно. Новые абоненты могут выбирать себе подходящий тариф», - отметил источник.

Источник уверил, что годовые интернет-пакеты, которые были куплены, будут действовать в течение 12 месяцев со дня покупки.

«Они будут действовать, никто не имеет право их отменять. Они же были куплены за наличные деньги», - отметил источник.

В одной из сотовых компаний даже сообщили, что готовы вернуть деньги, если абонент откажется от годовых интернет-пакетов.

Когда Антимонопольная служба обязала сотовых операторов с 18 апреля продавать 1 Мб интернет за не менее 6,2 дирамов, мобильные компании предложили абонентам годовые интернет-пакеты по низким ценам.

Так сотовые операторы предлагали линейку годовых пакетов, которые состоят из 12 Гб, 24 Гб, 60 Гб, 120 Гб и 200 Гб.

В свою очередь, микрокредитная депозитная организация «Алиф Сармоя» вместе с сотовыми операторами «МегаФон Таджикистан», Tcell и Babilon-Mobile предложили приобрести годовые интернет-пакеты в кредит. Они предлагали приобрести Интернет-пакеты в рассрочку от 6 до 12 месяцев без предоплаты и без комиссии.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 23 апреля своим распоряжением отменил решение Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года по повышению цен на мобильный интернет и другие услуги. Он также распорядился вернуть все прежние цены на использование интернета и мобильных услуг.

По данным пресс-службы, по распоряжению главы государства в отношении ответственных лиц приняты соответствующие меры, но не говорится, в отношении кого и какие именно меры приняты.

Между тем, Антимонопольная служба уже направила мобильным компаниям новое распоряжение об отмене своего прежнего распоряжения за №31.

"Согласно статье 22 Закона Республики Таджикистан "О защиите конкуренции" и части 12 Устава Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана приказываю аннулировать Распоряжение Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана от 4 марта 2019 года за №31 "О тарифах на электронную связь", - говорится в нем.

Распоряжение подписано новым главой Антимонопольной службы Икромиддином Вализода.

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