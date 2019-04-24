Договор подписали Ентен Лама, председатель ПМБ в Таджикистане и Альберто Коррейя Мендес, представитель и Директор ВПП в Таджикистане.

Первый Микрофинансовый Банк (ПМБ) был выбран в качестве поставщика финансовых услуг для поддержания безопасной и экономически эффективной системы доставки при передаче денежной помощи бенефициарам Всемирной Продовольственной Программы (WFP) ООН для удовлетворения их неотложных потребностей в питании.

WFP ООН установила партнерские отношения с местным правительством для продолжения поддержки уязвимых домохозяйств в Таджикистане в рамках программы «Материальная помощь» посредством перевода наличных средств.

В рамках этой инициативы бенефициары будут получать денежную помощь для удовлетворения своих неотложных потребностей в продовольствии, в то время как они будут создавать или наращивать активы, такие как восстановление ирригационного канала, снижение рисков и воздействия шоков, повышение продуктивности питания и повышение устойчивости к стихийным бедствиям.

Программа “Материальная помощь” будет реализована в 16 районах Согдийской, Хатлонской областей, а также Горно-Бадахшанской автономной области и районов республиканского подчинения.

Первый Микрофинансовый Банк и WFP договорились совместно поддерживать Цели устойчивого развития, устраняя коренные причины отсутствия продовольственной безопасности и недоедания, а также повышение устойчивости.

Бенефициары программы “Материальная помощь” получат доступ к финансовым продуктам и услугам, предлагаемым Первым Микрофинансовым Банком, и пройдут тренинг по финансовой грамотности.

На церемонии подписания договора между двумя партнерами, представитель и директор WFP по Таджикистану Альберто Коррея Мендес отметил, что «Всемирная продовольственная программа включила денежные переводы в свои программы и предлагает расширенный набор инструментов для борьбы с голодом и содействия росту и развитию».

«Замечательно видеть, как частный сектор и гуманитарный сектор работают вместе, поддерживая местные общины», - подчеркнул он.

«Первый Микрофинансовый Банк рад сотрудничеству со Всемирной Продовольственной Программой в реализации этой инициативы. Первый Микрофинансовый Банк - это коммерческий банк, работающий с социальной миссией по улучшению качества жизни людей в Таджикистане путем предоставления доступа к финансовым и банковским услугам. Работа с программой «Материальная помощь» поможет Банку продолжать обслуживание клиентов в некоторых самых отдаленных районах Таджикистана», - сказал после подписания соглашения председатель Первого Микрофинансового Банка Ентен Лама.

Всемирная Продовольственная Программа ООН (ВПП) является крупнейшим в мире гуманитарным агентством по борьбе с голодом во всем мире. В среднем ВПП охватывает более 80 миллионов человек с продовольственной помощью в 75 странах. Основанная в 1961 году, ВПП стремится к тому, чтобы мир всегда имел доступ к пище, необходимой для активной и здоровой жизни.

Первый Микрофинансовый Банк (ПМБ) - коммерческий банк со значительным присутствием микрофинансовой деятельностью в стране. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг во всех регионах страны. Он стремится поддержать развитие экономики и снизить уровень бедности путем предоставления доступа к кредитам, сбережениям и денежным переводам для своего целевого населения. Помимо головного офиса и филиалов в Душанбе, Банк также имеет филиалы в Бохтаре, Кулябе, Хороге, Гарме и Худжанде. Широкая сеть из 32 центров банковского обслуживания, обслуживающих пригородные и сельские районы, поддерживает филиалы.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.