В Минске на заседании белорусско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Саттори заявил, что сотрудничество Беларуси с Таджикистаном развивается плодотворно.

"Собранные на совместном предприятии тракторы МТЗ уже работают на полях Таджикистана для обеспечения продовольственной безопасности, - отметил министр. - Усиливается взаимодействие по семеноводству, племеноводству».

По словам Изатулло Саттори, таджикская сторона намерена плотно работать с белорусскими учеными по жаростойким и засухоустойчивым сортам сельскохозяйственных растений и внедрять их в Таджикистане.

«Этот вопрос особенно актуален в связи с изменением климата. Стремимся, чтобы наши научно-исследовательские институты больше работали вместе и внедряли достижения науки в производство", - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что совместное предприятие по переработке молока будет введено в эксплуатацию уже в сентябре.

Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном в 2018 году составил $37,4 млн. Большой спектр белорусских товаров уже положительно зарекомендовал себя на таджикском рынке: тракторы и седельные тягачи, ДСП, ДВП, ковры и напольные покрытия, полиацетали и полиэфиры, шины.

В свою очередь, в Беларуси пользуются спросом такие таджикские товары, как хлопковое нечесаное волокно, хлопчатобумажная пряжа, сушеные фрукты, орехи, другая сельхозпродукция.

Изатулло Саттори Фото БелТА

Как сообщает белорусское информационное агентство БелТА, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько во время заседания межправительственной комиссии отметил, что "направления развития взаимодействия между странами определены - это машиностроение, сельское хозяйство, медицина, культура».

«Мы уже начинаем решать точечные вопросы. У нас есть совместное предприятие в сфере машиностроения (по сборке тракторов МТЗ в Гиссаре). Нужно выстроить пути продвижения наших товаров, в том числе через Таджикистан в сопредельные страны. Работаем над созданием совместных молочных предприятий. Будем сотрудничать и в сфере семеноводства, использовать ресурс наших ученых-селекционеров для повышения урожайности в Таджикистане".

Отметим, что в соответствии с межправительственным договором между Таджикистаном и Беларусью в 2016 году в Гиссаре было начато строительство совместного таджикско-белорусского предприятия по сборке тракторов и другого оборудования для сельского хозяйства, а также производству ряда узлов и деталей.

Предприятие было включено в Постановление правительства Республики Таджикистан «Об особо важных объектах», его строительство и деятельность пользуются поддержкой правительства и Минпромышленности и новых технологий.

Первая очередь СП была сдана в эксплуатацию 16 мая 2018 года президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Республики Беларусь Александром Лукашенко.

В настоящее время производственный комплекс включает в себя малый сборочный цех (1,1 тыс. кв.м), склад готовой продукции, открытую выставочную площадку для показа сельскохозяйственной техники и административно-учебный корпус.

С начала 2018 года на предприятии было собрано 106 видов сельхозтехники, в том числе: тракторы «Беларусь 82.1» -84 единиц, «Беларусь 80Х» -10 единиц, прицепных тракторов марки «Беларусь 512»-12 единиц.

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