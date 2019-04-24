В Ташкенте состоялось 76-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК).

В нем приняли участие министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев, замминистра сельского хозяйства Республики Казахстан Ерлан Нисанбаев, первый замминистра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Султон Рахимзода, начальник управления водопользования Госкомитета водного хозяйства Туркменистана Байгелди Байжонов и представители исполнительных органов МКВК.

В ходе заседания обсуждались итоги использования лимитов и режимов работы каскадов водохранилищ на вегетационный период 2018-2019гг. по бассейнам рек Сырдарья и Амударья.

По итогам переговоров утверждены лимиты водозаборов стран и прогнозного режима работы каскадов водохранилищ на вегетационный период 2019 года по бассейнам рек Сырдарья и Амударья, сообщает пресс-служба Минводхоза Узбекистана.

Узбекистан и Казахстан согласовали представленный режим со стороны БВО «Сырдарья». При этом, таджикская сторона отметила свою готовность по обеспечению пропуска воды из водохранилища Бахри Точик (Кайраккум).

Рассмотрен также вопрос об участии членов и исполнительных органов МКВК в разработке Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского Моря (ПБАМ-4).

Очередное 77-ое заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии состоится во второй декаде сентября 2019 года в городе Нур-Султан.

МКВК - единый водохозяйственный орган стран Центральной Азии, был создан в феврале 1992 года. Задачи комиссии - управление водными ресурсами и поддержание устойчивости природных процессов на трансграничных водах. Бассейновые водохозяйственные объединения «Сырдарья» и «Амударья» являются исполнительными органами МКВК.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.