23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day). Этот день был учреждён в 1995 году в Париже на Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО.
Цель учреждение дань уважения книгам и авторам, их незаменимому вкладу в социальный и культурный прогресс человечества.
К сожалению, в Таджикистане не всегда соблюдаются авторские права, но и заявителей о нарушении авторских прав очень мало.
Из недавних случаев можно отметить победу фоторепертёра Геннадия Ратушенко против Торгово-промышленной палате Таджикистана.
Мы собрали 10 распространённых вопросов и ответов на них об авторском праве и его защиты.
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