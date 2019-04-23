23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day). Этот день был учреждён в 1995 году в Париже на Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО.

Цель учреждение дань уважения книгам и авторам, их незаменимому вкладу в социальный и культурный прогресс человечества.

К сожалению, в Таджикистане не всегда соблюдаются авторские права, но и заявителей о нарушении авторских прав очень мало.

Из недавних случаев можно отметить победу фоторепертёра Геннадия Ратушенко против Торгово-промышленной палате Таджикистана.

Мы собрали 10 распространённых вопросов и ответов на них об авторском праве и его защиты.

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