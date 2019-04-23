Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим распоряжением отменил решение Антимонопольной службы по повышению цен на мобильный интернет и другие услуги.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Эмомали Рахмон распорядился вернуть все прежние цены на использование интернета и мобильные услуги.
При этом, по данным пресс-службы, по распоряжению главы государства в отношении ответственных лиц приняты соответствующие меры.
Между тем, в коротком сообщении пресс-службы главы государства не говорится, в отношении кого и какие именно меры приняты.
Напомним, что сегодня постановлением правительства, которое подписал Эмомали Рахмон, глава Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Саади Кодирзода был снят сегодня с занимаемой должности.
Он назначен заместителем Озоды Рахмон в исполнительном аппарате президента Таджикистана.
На пост главы антимонопольного ведомства РТ назначен Икромиддин Вализода. До этого назначения он занимал должность заместителя директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве РТ.
Именно Антимонопольная служба Таджикистана, возглавляемая Саади Кодирзода, инициировала повышение цен на интернет в Таджикистане.
Согласно распоряжению Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года, с 18 апреля для всех сотовых операторов Таджикистана была введена линейка единых тарифов на мобильные услуги. Антимонопольная служба также обязала мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета не менее 5 дирамов без учёта налогов. Таким образом, цена на один гигабайт (1024 мегабайт) интернета у таджикских операторов должна была подняться до 63 сомони против 30-35 сомони прежних.
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