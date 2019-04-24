АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В кафе Parking проходит выставка, посвященная Международному дню земли

- В Hyatt Regency Dushanbe проходит Международный форум развития человеческого капитала, в рамках которого можно ознакомиться с деятельностью профильных организаций и ведомств страны, узнать о научно-технических достижениях молодого поколения, узнать о возможностях обучения в вузах страны и за ее пределами. Также проводится ярмарка вакансий и мастер- классы. Подробности можно узнать по телефону +992) 90 699 77 65

- В Академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится детская сказка «Буратино». Начало в 10:00.

- В китайском городе Сиань проходит чемпионат Азии по вольной и греко-римской борьбе. Таджикистан представляют 13 спортсменов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 АПРЕЛЯ

Международный день солидарности молодежи.

1973 – При Таджикской государственной филармонии создан камерный оркестр

1992 – Установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Украиной.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 АПРЕЛЯ

1923 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Икбол Табарова.

1928 – Родился Народный гафиз Таджикистана Шумкор Одинабеков.

1950 – Родился Юсуф Ахмедов, экс-депутат парламента.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Пасмурно, дождь ливневого характера, местами очень сильный (выше 2500м снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 19-24 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 9-14 тепла, в горах ночью и днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области – Пасмурно, дождь ливневого характера, местами очень сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с, ночью по югу с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью и днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью и днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО дождь, местами сильный, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 11-16 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения - Пасмурно, дождь ливневого характера, местами очень сильный (выше 2500м снег), гроза, возможен град. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 9-14 тепла, в горах ночью и днем 6-11 тепла.

По городу Душанбе - пасмурно, дождь ливневого характера, временами очень сильный, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью и днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Пасмурно, дождь ливневого характера, временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью и днем 10-12 тепла.

По городу Бохтар – Пасмурно, дождь ливневого характера, временами очень сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью и днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Пасмурно, дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 14-16 тепла.