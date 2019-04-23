Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за серию взрывов на острове Шри-Ланка во время празднования Пасхи, сообщает "КоммерсантЪ".

Об этом, по данным издания, сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена сообщил, что ведущие расследование терактов службы полагают, что взрывы «стали ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче» (Новая Зеландия).

Тогда жертвами теракта, которые произошли в двух мечетях, стали 50 человек. Обвиняемый в нападении Брентон Таррант незадолго до теракта опубликовал в сети манифест, в котором назвал себя «белым австралийцем рабочего класса» и объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу.

По последним данным, число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 321, более 520 были ранены.

Шесть взрывов произошли утром 21 апреля во время празднования Пасхи. Было атаковано три церкви и три отеля. Седьмая и восьмая атаки были совершены спустя несколько часов. Полиция Шри-Ланки арестовала уже 40 подозреваемых в причастности к терактам.

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