«Рост внешней задолженности перед Китаем и другими кредиторами, безусловно, потенциально серьезная проблема особенно для страны с относительной малой экономикой и неразвитым потенциалом экспорта и получения валютной выручки», - сказал в интервью журналу «Иктисодчи» независимый эксперт в сфере макроэкономики Собир Курбанов.

Он отметил, что соотношение долга к ВВП США, к примеру, составляет более 100%, во многих странах Евросоюза более 70 - 80%.

«Но это сильные, развитые экономики, которые могут эффективно обслуживать данный уровень долга. Для таких развивающихся стран, как Таджикистан, МВФ устанавливает критический порог устойчивого долга порядка 40% ВВП. Несколько лет назад Таджикистан был ниже данного уровня (в пределах 29%), но за последние годы за счет новых кредитов и особенно выпуска Еврооблигаций данный порог вырос до почти 50% к ВВП, что уже опасно. Особенно учитывая, что правительство планирует новый выпуск еврооблигаций, которые, напомню, предоставляются на менее льготных условиях чем, например, кредиты международных финансовых институтов», - сказал Курбанов.

Он подчеркнул, что долг Таджикистана перед Китаем в абсолютных величинах пока не такой уж высокий, как долг перед международными финансовыми организациями, но растет он быстро.

«Я экономист и не хочу спекулировать категориями политики. Однако в случае дефолта по долгам, в том числе двухсторонним перед Китаем, в силу вступают самые разные варианты реструктуризации и обслуживания, в том числе, так называемый обмен долга на собственность», - сказал эксперт.

По его словам, существует множество примеров того как бедные страны Африки и Азии вынуждены были отдать Китаю в бессрочную концессию важные объекты инфраструктуры, порты, заводы, горнорудные и водные артерии.

«Это с одной стороны угрожает суверенитету, а с другой - лишает страну источников экономической прибыли. Кроме того, высокий долг отвлекает ресурсы бюджета, при том, что сейчас уже до 10-20% текущих доходов в Таджикистане уходит на обслуживание внешнего долга.

А в случае давления на курс национальной валюты и рисков девальвации, что также вызывает опасения в Таджикистане, обязательства по обслуживанию внешнего долга резко возрастают», - заключил Собир Курбанов.

Сколько мы должны?

Общий объем внешнего долга Таджикистана в прошлом году вырос на $45 млн, составив на 1 января этого года $2 млрд 924 млн. Это соответствует 38,9% прошлогоднего ВВП республики.

Главным кредитором Таджикистана остается китайский «Эксимбанк», которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.

Задолженности за счет размещения гособлигаций (евробондов) на международных финансовых рынках составляют $500 млн.

Имеются также сравнительно большие задолженности перед Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, Саудовским фондом развития.

На каждого жителя Таджикистана внешний долг приходится примерно по 330 долларов.

Кто задолжал?

В структуре внешнего долга около 95% составляют средства, привлеченные для нужд правительства страны - $2 млрд 762 млн.

Долги с государственной гарантией составляют около $66 млн, а долги государственных предприятий, которые не имеют правительственную гарантию - $31 млн.

Еще около $66 млн задолжал Национальный банк Таджикистана: в частности, Международному валютному фонду ($56,3 млн), Китаю ($6 млн) и Исламскому банку развития ($3,4 млн.).

Сколько еще планируем?

В одобренной в конце прошлого года правительством Программе государственных внешних заимствований на 2019 год и прогнозе показателей на 2020-2021 гг. говорится, что в ближайшие три года будет привлечено $714 млн.

Так, по прогнозам правительства, к концу 2020 года внешний долг составит $3 млрд. 327 млн., а по итогам 2021 года – $3 млрд 441 млн.

В течение нынешнего года правительство планирует привлечь внешние заимствования в размере $235 млн.

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