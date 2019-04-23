Мозаики – это красота и история страны; это +100 к туристическому потенциалу города; это так называемый «Public art»: не нужно покупать билет в музей, это искусство доступное, открытое и, к сожалению, незащищенное.

Когда в Таджикистане появились первые мозаичные полотна, и какие здания они украшали? Кто из художников стоял у истоков советской мозаики в Республике? Кто решил создать сайт, посвященный душанбинской мозаике и для чего это нужно? Беседуем с Каролиной Ключевска и Бунафшой Одинаевой – участниками проекта культурного центра Бактрия «Картография мозаики в Душанбе».

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