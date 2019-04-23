На улицах Душанбе в эти дни собирали подписи под обращением к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону об отмене решения Антимонопольной службы по повышению цен на интернет и другие услуги мобильных операторов.

По словам организаторов, таким образом они хотят донести до президента страны недовольство граждан этим решением.

«Мы хотим, чтобы государство знало, что народ не собирается молчать! Многие боятся, это правда! Мы живём в демократичной стране, и мы имеем права защищать свои гражданские права! Мы хотим, чтобы пересмотрели цены на интернет и чтобы интернет сделали доступным для простого народа», - сообщила «АП» одна из участниц инициативной группы.

По её словам, вечером 22 апреля более 100 человек подписали обращение и сегодня собираются еще больше людей поддержать его. Она говорит, к ним присоединяются и другие активисты, чтобы помочь в сборе подписей.

Она уверена, что глава государства услышит их голос и отменит распоряжение Антимонопольной службы.

Повышение может стать причиной бесконечных недоразумений

Обращение к президенту страны напечатано на двух страницах. В начале обращения говорится, что молодёжь поддерживает политику главы государства и благодарит его за процветание страны и поддержку.

Далее сообщается о распоряжении Антимонопольной службы о повышении цен на интернет и мобильные услуги, и отмечается, что этот документ ограничивает доступ граждан к интернету и негативно влияет на все сферы.

«Использования интернета является фактором развития жизни, повышения грамотности и уровня знаний, развития предпринимательской деятельности, получения информации. Повышение стоимости интернета ограничивает доступ полноправных граждан к нему и оказывает негативное влияние на их жизнь», - говорится в обращение.

В обращении также сообщается, что «не стоит сравнивать наши цены с европейскими странами, так как большая разница в уровне доходов».

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Также в нем говорится, что решением повысить цены на интернет нельзя противостоять угрозам терроризма и экстремизма, а здоровье глаз граждан не зависит от использования интернета.

«С учётом вышеприведённых слов, просим Вас препятствовать безосновательному повышению цен на интернет, что нанесет серьёзный вред гражданам. Только Вы, уважаемый Президент, можете поставить точку в этом вопросе», - говорится в конце обращения.

Это гражданская инициатива

Эксперт Абдумалик Кодиров говорит, что повышением стоимости мобильных услуг «правительство затронуло очень тонкие чувства населения» и подтолкнуло к конкретным мерам.

«Этот вопрос для населения очень важен и активная часть населения начала предпринимать более конкретные шаги, нежели какие-то акции в виртуальном мире. Она из виртуального мира начала переходить на фейс-протестные шаги в реальном мире. Это говорит о том, что в сознании людей что-то начало меняться», - говорит эксперт.

По его словам, это обращение может принести результат, так как это впервые, когда на улицы Душанбе выходят активисты.

«Пусть не с плакатами, не с лозунгами, но выходят на улицу и показывают, что они недовольны принятым решением. Есть два варианта реакции со стороны правительства: 1. Правительство примет их всерьёз и сделает выводы об отношении населения к себе. 2. Силовые структуры могут применить какие-то репрессивные меры для того, чтобы разогнать и наказать этих активистов и не допускать дальнейшие протестные акции», - отметил Кодиров.

Но по словам доктора юридических наук Шокирджона Хакимова, сбором подписей активисты не нарушают законы РТ.

«Это не военный переворот, это не преступление. Подписывая обращение, жители Душанбе показывают свою поддержку процессу. В составе их действий нет признаков преступления. Этим они показывают гражданскую инициативу», - сообщил Хакимов.

Он отметил, что в некоторых странах после петиции проводятся референдумы, но в нашем законодательстве это не предусмотрено.

«В некоторых странах, если жители протестуют и собирают определённое количество подписей, проводится референдум, но в нашем законе это не предусмотрено. Если есть политическая воля, было бы целесообразным, если правительство и президент Таджикистана вмешивались в ситуацию и удовлетворили потребности граждан. Потому что все слои населения выступают против повышения цен на интернет и мобильные услуги», - отметил Шокирджон Хакимов.

А в процесс уже вмешались

Между тем, как сообщили «АП» организаторы сбора подписей, правоохранительные органы начали вмешиваться в процесс. В одном из салонов красоты отобрали лист обращения с подписями, а в одном из ВУЗов грозили студентам отчислением, если они подпишут его.

«Девушка из салона красоты попросила отправить обращение, чтобы она тоже собирала подписи. Но сегодня утром, по ее словам, пришли сотрудники 4 отдела МВД и забрали листы и копию её паспорта. А в одном из ВУЗов столицы студентам запретили подписывать обращение и грозили отчислением», - сообщили организаторы.

С 18 апреля в стране действуют новые тарифы на мобильный интернет, вдвое выше тех, которые действовали ранее: 63 сомони ($6,7) вместо 30-35 ($3,5) сомони за 1 гигабайт.

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