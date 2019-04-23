За истекшую неделю сотрудниками столичной Госавтоинспекции в ходе проведения специального рейда на дорогах Душанбе задержаны находившиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения шестеро водителей, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Зафиксированы 714 нарушений правил дорожного движения, которые совершили пешеходы.

На втором месте по нарушениям ПДД - водители маршруток, которые перегружали салоны машин пассажирами, их вывялено 601.

За самовольное изменение маршрутов оштрафован 41 водитель общественного транспорта, а за превышение скорости движения - 90 водителей.

В общей сложности за период проведения вышеназванного рейда на дорогах Душанбе в течение последних шести дней выявлены порядка 3,5 тыс. нарушений правил дороги движения.

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