Глава Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Саади Кодирзода снят сегодня с занимаемой должности постановлением правительства, которое подписано Эмомали Рахмоном.
Как сообщает пресс-служба президента РТ, он переведен на другую работу. Новым местом его работы стал исполнительный аппарат президента Таджикистана: он будет заместителем Озоды Рахмон, которая и возглавляет аппарат.
На пост главы антимонопольного ведомства РТ назначен Икромиддин Вализода. До этого назначения он занимал должность заместителя директора Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве РТ.
Также указами президента, Хуршед Исмоилзода, ранее занимавший пост заместителя главы Налогового комитета, назначен начальником Управления стратегического планирования и реформ Исполнительного аппарата президента. Файзулло Файзуллозода стал заместителем Управления экономики президентского аппарата.
Со своей должности снят первый заместитель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Абдукарим Абдуалимзода. Формулировка - "в связи с выходом на пенсию".
Постановлением правительство РТ Хайриддин Хукмидинзода назначен заместителем министра обороны РТ по тылу.
Напомним, что именно Антимонопольная служба Таджикистана, возглавляемая Саади Кодирзода, инициировала повышение цен на интернет в Таджикистане.
Согласно распоряжению Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года, с 18 апреля у всех сотовых операторов Таджикистана действует линейка единых тарифов на мобильные услуги. Антимонопольная служба также обязала мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета не менее 5 дирамов без учёта налогов. Таким образом, один гигабайт (1024 мегабайт) интернета у таджикских операторов теперь стоит не менее 63 сомони против 30-35 сомони прежних.
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Socrat19 минут назад
Все карты в этой колоде уже меченные, даже неинтересно следить за "игрой"
Гость28 минут назад
Все таки наконец то, кто то до нес до ушей нашего лидера о выходках этих врагов народа (службы антимоно. и налоговиков). Теперь как на счет распоряжения Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года, отменять или нет, если не отменят, то толк не какой, всёравно народу худо будет.
Зафарчон45 минут назад
Ну конечно. Он же доказал свою преданность ... Теперь ему отвели место где получает по больше "косточек".