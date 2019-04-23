Таджикистан является аграрной страной, и финансирование сельскохозяйственной отрасли имеет большой потенциал для роста, считает эксперт по финансированию аграрного сектора IFC (Международная финансовая корпорация) Фаррух Каримбаев.

По его словам, мелкие фермерские хозяйства могут быть прибыльными и интересными банкам и микрофинансовым организациям для предоставления им кредитов.

«Агрокредитование - это перспективное направление, и это выгодно как кредиторам, так и фермерам. Однако существуют препятствия, как со стороны кредиторов, так и со стороны фермеров» - сказал «АП» Каримбаев.

Рассматривая кредитные заявки фермерских хозяйств, банки обычно анализируют исторические данные, что является хорошей практикой.

«Однако, следует обратить больше внимания на анализ денежных потоков и будущую прибыльность хозяйства для определения потенциала хозяйства обслуживать долг (запрашиваемый кредит). Финансовым организациям необходимо разработать стратегию, продукты и инструменты анализа с учетом специфики аграрной отрасли, и предоставлять кредиты по траншам, с гибким графиком погашений с учетом сезонных потребностей фермеров. Такой подход позволит им привлечь новых кредитоспособных клиентов, которые по классической методике анализа не могут получить кредиты», - считает он.

Эксперт отметил, что фермер должен показать банку знания собственного дела, стратегию, в каком направлении будет предприятие двигаться дальше: знать свои расходы, откуда берется прибыль, какая она, доходность в процентах, динамику прибыли.

«Также нужно показать всю цепочку своего бизнеса, с какими предприятиями ферма сотрудничает, с кем есть контракты, куда поставляется продукция. Нужно понимать, какая информация интересна банку и, исходя из этого, выполнить подготовительную работу. Он должен объяснить, зачем ему нужен кредит, за счет каких денежных потоков он будет погашаться». Поскольку банк ожидает, что кредит будет использован по целевому назначению, и что фермер будет способен обслуживать долг и оставаться прибыльным», - пояснил он.

Каримбаев подчеркнул, что банки недостаточно хорошо понимают специфику аграрного сектора и им нужно ее объяснить.

«Например, у молочной фермы доход не только от продажи молока, но и от бычков, или от продажи излишков зерновых, масличных и садовых культур, если они выращиваются в хозяйстве. Такой объект, у которого диверсифицированное производство, более интересен для банка с точки зрения снижения рисков. Нужно показать, что у фермы есть постоянный денежный поток, который генерирует живые деньги каждый день», - советует эксперт.

Он отметил, что одним из главных факторов успеха в получении необходимого кредита будет предложенный фермером бизнес-план или стратегия развития на ближайшие несколько лет, и пути реализации этого плана или стратегии. «Очень важный момент этой стратегии состоит в том, чтобы фермер рассчитывал не только на кредитные средства, но и самостоятельно принимал участие в финансировании своего хозяйства. Например, покупая 50 голов молочного стада, брал кредит на 35 голов, а остальные покупал за собственные средства. Данный подход уже практикуется во многих финансовых институтах, в среднем банки и микрофинансовые организации финансируют 70% от потребности фермера. Агро-кредитование считается рискованным и непредсказуемым сектором и эти 30% которые инвестируются за счет собственных средств фермера считается подушкой безопасности для банков и МФО», - подчеркнул эксперт.

По данным Национального банка Таджикистана, микрокредиты на финансирование аграрной отрасли в прошлом году составили около 20% от общего портфеля финансового сектора.

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