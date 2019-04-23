Таджикские дзюдоисты Комроншо Устопириён и Темур Рахимов выиграли серебряные медали чемпионата Азии и Океании, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах.

Комроншо Устопириён в весовой категории до 90 кг одолел Давлата Бобонова (Узбекистан), Хебилига Бу (Китай), Ислама Бозбаева (Казахстан). В финальной схватке он уступил японскому борцу Косуке Машияма.

В весе свыше 100 кг Темур Рахимов также выиграл три схватки подряд у таких спортсменов - Ракана Зайдана (С.Аравия), Дуренбаяра Ульзибаяра (Монголия), Юрия Краковецкого (Кыргызстан). В финальном поединке Тимур проиграл южнокорейцу Сунг Ним Киму.

Другие таджикские дзюдоисты остались без медалей.

Всего в чемпионате выступили около 300 спортсменов из 78 стран Азии, Австралии и Океании.

Таджикский борец Комроншох Устопириён в 2017 и 2018 году становился чемпионом Азии в весовой категории до 90 кг.

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