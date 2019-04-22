О жене Владимира Зеленского, Елене, известно очень мало. Она ровесница своего мужа, ей 41 год. Елена Зеленская станет одной из самых молодых первых леди на постсоветском пространстве. Kaktakto собрал 11 фактов о новой первой леди.

№1

Девичья фамилия Елены – Кияшко. О семье будущей первой леди почти ничего не известно.

Фото: 24tv.ua

№2

С Владимиром Зеленским они учились в параллельных классах одной школы в Кривом Роге.

Фото: strana.ua

№3

До встречи с Зеленским Елена встречалась с другим молодым человеком, но Владимир сделал ее ухажеру джентельменское предложение — тот, кого не выберет Елена, должен уйти. Елена выбрала Владимира Зеленского.

№4

Поводом для знакомства стала кассета с фильмом «Основной инстинкт» в руках у Елены. Именно под предлогом посмотреть этот фильм Владимир получил номер телефона девушки.

№5

Елена Кияшко окончила Криворожский технический университет по специальности «архитектура». Как и Владимир Зеленский, она никогда не работала по специальности. Своим самым удачным архитектурным проектом она называет семью.

Фото: 24tv.ua

№6

Супруги поженились только спустя 8 лет после начала отношений. Владимир Зеленский сделал предложение своей будущей жене в кинотеатре после просмотра мелодрамы.

Фото: 24tv.ua

№7

Елена Зеленская помогает мужу с написанием сценариев для студии «Квартал 95». Ей также принадлежит 0,01% в компании мужа «Студия Квартал 95», Елена наряду с Владимиром указана как бенефициар этой компании.

Семья Зеленских. Фото: rustars.tv

№8

Кроме того, Зеленская занимается бизнесом на потребительском рынке. В декларации Владимира Зеленского указывается, что ей принадлежит 25% в ООО «Зелари Фиш» — компании по переработке и консервированию рыбы.

№9

Согласно декларации Владимира Зеленского за 2017 год Елене принадлежат две квартиры площадью 129,8 и 284 кв. м и парковочное место. Кроме того, она владеет третью нежилого помещения площадью 337,8 кв. м и половиной еще одного нежилого помещения площадью 305,9 кв. м, а также автомобилем Mercedes-Benz S 500 4Matic. Также у жены Владимира Зеленского есть брендовые аксессуары, например часы марок Breguet и Piaget, а также ювелирные изделия Graff.​

Фото: strana.ua

№10

Елена Зеленская не одобряла желание мужа баллотироваться в президенты. «Я была откровенно и агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект, даже не проект, а другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками – не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», – сказала Елена.

Фото: пресс-служба команды Зеленского

№11

Рост первой леди такой же, как и у ее мужа, – 166 см. В одежде она предпочитает стиль smart casual и «приглушенные» цвета.

Gorlovka.Today

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