В Душанбе 26-28 апреля состоится международный турнир по таэквондо WT с участием спортсменов Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана, Казахстана и Российской Федерации.
Как сообщили в Национальной Федерации таэквондо WT Таджикистана, соревнования пройдут в Манеже Центрального республиканского стадиона. Церемония открытия состоится в пятницу, 26 апреля, в 17.00 по душанбинскому времени.
«На соревнования приглашены лучшие спортсмены соседних стран, - отметил глава национальной Федерации Джахонзеб Каримышев. - Противостояния с рейтинговыми таэквондистами этих стран помогут приобрести нашим спортсменам международный опыт».
По информации Федерации таэквондо, в этом году молодые спортсмены добились ряда успехов на международной арене. Недавно юные таджикские таэквондисты Муниса Айматова, Абубакр и Алиджон Фатхуллоевы стали победителями международного детско-юношеского турнира по таэквондо WT в Алматы.
В марте в международном турнире в Казахстане Бахтовар Пулатов (49 кг) выиграл серебро, Мухаммадхасан Шомахмадов (73 кг) стал бронзовым призером.
В настоящее время Федерация таэквондо (WT) Таджикистана готовит своих спортсменов, преимущественно детей и юношей, для накопления опыта на международных соревнованиях.
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