В Душанбе 26-28 апреля состоится международный турнир по таэквондо WT с участием  спортсменов Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана, Казахстана и Российской Федерации. 

Как сообщили в Национальной Федерации таэквондо WT Таджикистана, соревнования пройдут в Манеже Центрального республиканского стадиона. Церемония открытия состоится в пятницу, 26 апреля, в 17.00  по душанбинскому времени.

«На соревнования приглашены лучшие спортсмены соседних стран, - отметил глава национальной Федерации Джахонзеб Каримышев. -  Противостояния с рейтинговыми таэквондистами этих стран помогут приобрести нашим спортсменам международный опыт».

По информации Федерации таэквондо, в этом году молодые спортсмены добились ряда успехов на международной арене. Недавно юные таджикские таэквондисты Муниса Айматова, Абубакр и Алиджон  Фатхуллоевы стали победителями международного  детско-юношеского турнира по таэквондо WT в Алматы.

В марте в международном турнире в Казахстане Бахтовар Пулатов (49 кг) выиграл серебро, Мухаммадхасан Шомахмадов (73 кг) стал бронзовым призером. 

В настоящее время Федерация таэквондо (WT) Таджикистана готовит своих спортсменов, преимущественно детей и юношей, для накопления опыта на международных соревнованиях.

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