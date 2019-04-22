На площадке перед ТЦ "Душанбе Молл" прошло торжественное вручение подарков первым победителям акции «Вкусное счастье» от MAKFA.

Счастливчики забирали домой микроволновки, мультиварки, наборы кухонной посуды, и самый большой приз - холодильник! Кроме того, зрители смогли поучаствовать в конкурсах и выиграть вкусные и полезные подарочные наборы от MAKFA.

Акция «Вкусное счастье» от MAKFA продолжается! Участником акции стать очень просто: покупайте продукцию MAKFA с промо-кодом на упаковке и регистрируйте их на сайте makfa-promo.com или по смс на номер 7007. Регистрация кодов продлится до 30 июня, а розыгрыши призов проходят каждый месяц!

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В июле MAKFA определит обладателя суперприза - роскошного автомобиля Renault Fluence! Увидеть заветную машину можно уже сейчас, она стоит у входа в Ашан (ТЦ "Душанбе Молл").

За подробностями обращайтесь по телефону 555500069 или заходите на сайт makfa-promo.com.

"Вкусное счастье" от MAKFA в каждый дом!

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