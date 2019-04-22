В матче 3-го тура чемпионата Таджикистана по футболу между командами «Хатлон» и «Истаравшан», который состоялся 21 апреля в Бохтаре, вратарь хозяев Шахром Исмоилов внутри своей штрафной ударил кулаком в лицо узбекского легионера «Истаравшана» Джамшеда Хасанова.

Главный арбитр Гулмуроди Саъдулло этот эпизод не увидел, однако его зафиксировали телекамеры.

После подсказки резервного арбитра Гулмуроди Саъдулло назначил пенальти в ворота «Хатлона», однако он оставил этот грубый фол голкипера «Хатлона» без карточки.

Пенальти реализовал новобранец «Истаравшана» Фируз Караев. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Хатлона».

Случившееся вызвало массу бурных негодований среди болельщиков «Истаравшана», которые в соцсетях призывают Федерации футбола наказать хатлонского голкипера.

Между тем, арбитр матча душанбинец Гулмуроди Саъдулло попросил извинения у болельщиков, сообщает официальный сайт ФФТ.

«Я бы не стал комментировать случившееся в матче на 60-й минуте, но увиденное на повторе после матча шокировало меня. Я не видел эпизод из-за того, что мне надо было сфокусироваться на следующей фазе игры, после того, как мяч был выбит вратарём «Хатлона». Но, к сожалению, в этот момент вратарь хозяев в агрессивной манере ударил игрока соперника. После остановки игры я подошёл к четвёртому судьи, получил подсказку и назначил 11-метровый удар. По поводу красной карточки, я не был уверен. Я мог ожидать всякое, но не нечто подобное. Не понимаю, почему вратарь «Хатлона» так действовал, это уже не футбол. Надеюсь, дисциплинарный комитет ФФТ примет соответствующие меры относительно эпизода, а судейский комитет относительно моего решения. Я очень сожалею, что так получилось. Знаю, что сейчас ничего не смогу изменить. Но всё же приношу свои извинения», – сказал он.

По правилам, хатлонского голкипера могут отстранить от футбола на определенный срок.

В других матчах 3-го тура «Худжанд» дома сыграл вничью с ЦСКА «Памиром» - 1:1, а «Панджшер» уступил «Регару» 0:1.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.