Директор школы-интерната Шахритусского района Хатлонской области Курбонали Набиев привлечен к административной ответственности за то, что в своем кабинете нанес удары палкой ученику восьмого класса Сухробу Махмадаминову, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.
По данным источника, директор Набиев на суде мотивировал свой поступок тем, что якобы его подопечный занимался попрошайничеством.
Решением суда района Шахритус Курбонали Набиев по статье 90 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) Кодекса Таджикистана об административных правонарушениях оштрафован на 165 сомони.
О том, какие повреждения получил ученик, не сообщается.
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