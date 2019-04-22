Житель кишлака Бахористон джамоата Сешанбе города Турсунзаде 16-летний Азиз Кулов погиб в селевом потоке, который сошел в результате проливного дождя утром 21 апреля, сообщили «АП» в мэрии Турсунзаде.

Подросток пас скот в окрестностях города и погиб, пытаясь спасти скот, который тонул в селевом потоке. Его тело обнаружили через несколько часов.

На территории Душанбе из-за шквалистого ветра на автомашину марки «Daewoo Tico» упало дерево. В результате, пассажир автомашины погиб на месте, а водитель получил телесные повреждения, сообщает КЧС.

Спасательный отряд быстрого реагирования КЧС по городу Душанбе извлек пострадавшего и тело погибшего из блокированной машины.

По данным пресс-центра КЧС Таджикистана, на территории страны сохраняется неустойчивая погода в виде интенсивных осадков, соответственно, сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов.

В этой связи, КЧС просит граждан соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, сбора грибов и других сельхозкультур, растущих в горных местностях. Также КЧС не рекомендует чабанам разбивать лагерь в русле или на берегу горной реки.

Во избежание несчастных случаев из-за порыва ветра, КЧС рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

В целях предупреждения затопления улиц и домов, КЧС также просит население и коммунальные службы страны еще раз прочистить все арыки и канавы, проходящие рядом с их домами.

По данным Агентства по гидрометеорологии страны, до конца апреля на территории страны сохранится неустойчивая погода и интенсивные осадки. В связи с предстоящими осадками и увеличением температурного фона, идет интенсивное таяние снега в горах, что может привести к дальнейшему размыванию почвы и их движению, к повышению уровня воды в реках, водоемах, а также к обвалам и размывам береговой линии рек и озер.

Синоптики предупреждают, что 24 и 25 апреля в предгорных районах Хатлонской области возможны селевые явления.

В Душанбе 22 и 23 апреля переменная облачность, кратковременные дожди, возможна гроза. Температура днем составит 23-25 градусов тепла.

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