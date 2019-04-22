Число погибших в серии взрывов на территории островного государства достигло 290 человек, число раненых составляет около 500 человек, сообщают в понедельник российские СМИ со ссылкой на газеты Hindustan Times.

Первые взрывы произошли рано утром в столице Коломбо в пятизвездочных отелях «Циннамон Гранд», «Шангри-Ла» и «Кингсбери», передает «Известия».

Вскоре после этого взрыв прогремел в одной из церквей Коломбо и еще два — в столичном пригороде Негомбо и курортном городе Баттикалоа. Все церкви были заполнены людьми в связи с празднованием Пасхи.

Фото ЕРА 1 /9

Еще через несколько часов последовали взрывы у зоопарка в области Дехивале и в жилом комплексе города Дематогод. При этом взрывное устройство у международного аэропорта Бандаранаике военные успели обезвредить за несколько часов до прилета президента страны Майтрипалы Сирисены.

Как уточняет Tribune India со ссылкой на представителя полиции, взрывы произошли около 8:45 утра (6:15 мск) во время праздничных служб.

Ранее ланкийский новостной портал News 1st проинформировал о 262 жертвах серии взрывов.

По данным CNN, в отеле «Шангри-ла» себя подорвали два смертника. Они уже опознаны - это Абу Мухаммад и Захран Хашин. Последний имел аккаунты в соцсетях, где открыто выражал свою приверженность ИГИЛ.

Между тем, ни одна из экстремистских группировок к настоящему времени не взяла на себя ответственность за взрывы.

По данным «Интерфакса», уже арестованы 13 лиц, подозреваемых в причастности к нападениям.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.