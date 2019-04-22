Во втором туре выборов президента Украины победил кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский: он набрал 73.05%, а действующий президент Украины Петр Порошенко - 24.61%, сообщается на сайте Центризбиркома.

Хотя сама победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины и не стала неожиданностью, колоссальный отрыв от действующего президента Петра Порошенко удивил многих.

Фото Brendan hoffman/Getty images

Порошенко признал свое поражение, и на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook, заявил, что результаты «дают основания поздравить» оппонента. Тем самым, он подчеркнул, что принимает выбор большинства украинцев и пообещал ввести Зеленского в курс дел и «передать ему всю сеть международной поддержки Украины».

Петр Порошенко с супругой Фото GETTY

При этом, Порошенко намерен остаться в политике и защищать свои достижения за пять лет, в том числе курс на НАТО и ЕС и безвизовый режим с Европой.

Зеленский, на брифинге, который транслировался YouTube, пообещал провести кадровые перестановки в исполнительной власти. В частности, он заявил, что своего поста лишится генпрокурор Юрий Луценко, так как он представитель «старой команды», которую необходимо менять. Отвечая на вопрос о взаимодействии с Россией в первые недели президентства, Зеленский заявил, что целью номер один для его команды является возвращение домой задержанных в Керченском проливе моряков. Он также заявил о своей приверженности минским соглашениям.

Владимир Зеленский с супругой Фото EPA

По предварительным данным, явка на выборы составила 62,83% (в первом туре — 63%). Активнее всего голосовали избиратели в Львовской и Полтавской областях, а также в Киеве. Всего на территории страны работали 29982 участка.

На выборах зафиксированы лишь незначительные нарушения. В ЦИК заявили, что данных о нарушении хода избирательного процесса в целом не поступало. Полиция получила в общей сложности около тысячи сообщений о нарушениях: в основном, они касались незаконной агитации, фотографирования и порчи бюллетеней, а также подкупа избирателей.

Фото Reuters

По обнаруженным фактам было открыто 15 уголовных производств. О каких-либо крупных провокациях не сообщалось, в полиции подчеркнули, что нарушения не носят системный характер и на результаты выборов не повлияют.

На Владимира Зеленского составили протокол за незаконную агитацию. Это произошло из-за того, что когда кандидат на участке позировал перед журналистами, он показал на камеру заполненный бюллетень, где было видно, за кого он отдал голос. За это нарушение Зеленского оштрафуют на сумму от 510 до 850 гривен (от 1200 до 2000 рублей); наказание определит суд.

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