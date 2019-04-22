Энергетики столицы продолжают веерное отключение света в отдельных районах Душанбе. Определенная часть Душанбе сегодня, 22 апреля, останется без электричества.
Электричество перестанет поступать в дома на улицах Абдуллобекова, Сино, А. Гуломова, Рохи нав, Р. Набиева, Яккачинарская, С. Шерози, Дж. Расулова, Маяковского и микрорайонах 31,32,33.
«Подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ. Как обычно, свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.
В течение января, февраля, марта и теперь апреля практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики говорят, что проводят ремонтно-профилактические работы.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Массовая драка мигрантов в Екатеринбурге попала на видео
Вратарь «Хатлона» ударил узбекского легионера. Болельщики требуют наказать его
Штраф 165 сомони за избиение ученика заплатит директор школы в Шахритусе
Компартия Таджикистана отметила день рождения Ленина принятием новых членов
План призыва в таджикскую армию выполнен на 60%
Таджикистан может потерять более 250 видов животных и 230 видов растений
Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту Шри-Ланки
Правительство Таджикистана просит партнеров по развитию скинуться на помощь «Барки точик»
Стихия унесла жизни душанбинца и жителя Турсунзаде
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста