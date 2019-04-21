Преподаватель, врач, эстрадный певец, журналист и эксперт по цифровому маркетингу рассказали о том, как отразится на их профессиональной деятельности повышение цен на мобильную связь и интернет.
Преподаватель вуза (анонимно):
- Подорожание цен на мобильную связь и интернет, конечно, не пройдет мимо образовательного процесса. Особенно в виду того, что наша образовательная система переходит на дистанционный формат обучения. А молодежь, в основном, все процессы производит посредством своих смартфонов.
Да и связь со многими студентами мы поддерживаем посредством мессенджеров. У каждой группы имеется свой чат, в который раньше можно было отправлять задания, срочную информацию или найти кого-то. Сейчас придется звонить, но, судя по нынешнем ценам на звонки, это влетит преподавателю в копеечку.
Если говорить непосредственно о преподавательской деятельности, то мы регулярно должны публиковать статьи, какие-то на зарубежных ресурсах. Нам нужен постоянный доступ в интернет, чтобы знакомиться с зарубежным опытом, собирать аналитику. Также мы должны быть в курсе проведения международных и онлайн конференций, научных вебинаров, на которых преподаватели со всего мира повышают свою квалификацию. Полагаю, что теперь многие заявки мы будем пропускать в виду того, что ограничим свой доступ в интернет.
Мехрангез Турсунзода, журналист:
- Работа журналиста заключается в том, чтобы всегда быть на связи – с редакцией, источниками, коллегами и просто знакомыми, которые могут сообщить о том, что происходит вокруг. Мобильный интернет всегда позволяет быть на связи, когда ты находишься на выезде. То есть сейчас, если он у меня будет отключен, и я буду находиться, скажем, вне зоны города, я не узнаю, что там что-то произошло. Это раз.
Во-вторых, каждый день я беру интервью у героев, источников. Интервью длятся не минуту-две – могут затянуться до часа. Моя задача – разговорить, расположить к себе человека, не буду же я теперь его торопить со словами: «Говорите быстрее, мои минуты заканчиваются!».
От стационарных телефонов мы давно отошли, и ими можно воспользоваться только на рабочем месте, а журналиста, на минуточку, как и волка ноги кормят. Мы не можем быть привязаны к офису.
А теперь я вынуждена думать, как мне профессионально делать свою работу, при этом не спуская ползарплаты на связь.
Джонибек Муродов, певец:
- Одна из составляющих работы медийного человека - общаться со своими поклонниками в социальных сетях, вести интересный Инстаграм, загружать фото и видео. К счастью, большую часть времени я нахожусь в рабочих поездках, на гастролях, поэтому вопрос дорогого мобильного интернета меня не сильно коснется.
Но если бы я постоянно проживал в Таджикистане, это сильно помешало бы моей профессиональной деятельности. В любом случае, нынешние цены на мобильную связь смешны и абсурдны, и многие пострадают из-за этого.
Оксана Гончарова, врач:
Я - врач. По работе не могу не пользоваться интернетом. Буду использовать стационарный - телекомовский. Дома. Вечером. Для самообразования.
Раньше в любое время суток я была доступна для своих пациентов в Вайбере. Теперь от мобильного интернета я откажусь. Потому что не могу, не хочу и не буду оплачивать такие суммы. Простите меня, пациенты, которым сложно по состоянию здоровья или по причине тотальной занятости выбираться ко мне на повторный приём ради коррекции в назначениях или для того, чтобы я увидела ваши анализы. Теперь это станет затруднительно делать на расстоянии.
Меня лишают возможности облегчить вашу жизнь. Я теперь не смогу во время приёма быстренько подсмотреть в справочники, чтобы сразу же ответить на некоторые вопросы. Я не смогу дать вам молниеносный совет в любое время, как это было раньше - меня полдня просто не будет в сети.
Нам теперь придется подстраиваться под те условия, которые нам диктуют. Пока придется по старинке.
Парвиз Рузиев, эксперт по цифровому маркетингу:
В последнее время, с ухмылкой на лице меня все чаще спрашивают, что будет с модным направлением SMM после увеличения цен на интернет. Однозначно на этот вопрос ответить сложно, но, как и в любом бизнесе любого рода угрозы порождают новые возможности.
Цены на интернет поднимутся, но это никому не помешает оставаться в сети, по одной простой причине того, что больно все привыкли к соцсетям и готовы голодать за пару лишних Гб. В ресторане цены тоже в несколько раз дороже, чем дома, однако, люди в них продолжают ходить. Чуть другое, конечно, но смысл тот же. Это про то, что мы, люди, любим поесть так же, как посидеть в интернете, и у нас этого не отнять.
Произойдет естественный отбор: отличная фильтрация сегментации виртуального рынка. Повышение цен хорошо скажется на сортировке аудитории по финансовому показателю. Таргетирование, охват и вовлеченность будет стрелять не по воробьям из пушки, а по людям со средним достатком как минимум.
Логика следующая: если у тебя есть возможность оплатить дорогущий интернет, то и на новенький iPhone у тебя тоже найдутся деньжата.
Работа с контентом дело ёмкостное и требует гигабайтных ресурсов. А значит во время поиска, загрузки или просмотра видео контента – самого топового вида контента, набирающего больше всего вовлечённости, гигабайты будут просто улетучиваться. Следовательно, за неимением большого количества трафика, опыта и высоких цен на свои услуги псевдоSMMщиков ждёт апокалипсис в SMM индустрии, что очень на руку агентствам.
Контента станет меньше, но он станет качественнее. Создавать контент будут только профессионалы с богатым клиентским портфелем и хорошим опытом. Использовать его люди тоже будут по существу.
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