В этот день 178 лет назад в филадельфийском журнале «Graham’s Ladies’ and Gentlemen’s Magazine» был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ Эдгара По «Убийство на улице Морг».
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