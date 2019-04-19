«Доступ к информации ограничится, жители потеряют возможность читать публикации СМИ», заявила председатель Совета по СМИ Таджикистана Шахло Акобирова сегодня, 19 апреля, в прямом эфире Радио «Точикистон», где обсуждалась тема повышения цен на мобильный интернет и другие мобильные услуги.

По её словам, это отразится и на работе журналистов и качестве публикаций СМИ.

«Во-первых, доступ жителей к информации ограничится, а во-вторых, сами журналисты не будут иметь доступа к информации, соответственно пострадает качество материалов», - отметила Акобирова.

При этом, по ее словам, непонятно, чьи интересы учитываются в данном случае.

«Когда антимонопольная служба или налоговый комитет пытаются обосновать повышение цен на мобильный интернет и услуги улучшением экономического состояния и бюджета страны, я задаюсь вопросом, учитываются национальные интересы или интересы отдельных структур?», - сообщила Акобирова.

Она также отметила, что это распоряжение противоречить Национальной стратегии Таджикистана до 2030 года и ставит под вопрос её исполнение. Шахло Акобирова подчеркнула, что не стоит думать о пополнении бюджета, рискуя национальными интересами и информационной безопасностью.

«Мы должны найти другие пути пополнения бюджета. Сегодня во всём мире думают об использовании спутникового интернета. Недалёк тот день, когда интернет по всему миру станет бесплатным. Тогда что будет с налогообложением и пополнением бюджета?», - отметила она.

По её словам, вместо повышение цен надо больше производит национальный контент, чтобы наши граждане не остались под влиянием чужого информационного пространства.

«Угроза интернета существует во всём мире. Единственный путь борьбы - это производство родного контента на родном языке», - подчеркнула глава Совета по СМИ.

Напомним, в прямом эфире радио «Точикистон» сегодня утром обсуждалась тема повышения цен на мобильный интернет и другие мобильные услуги. В дискуссии участвовали представители Антимонопольной службы и Налогового комитета, лидер демпартии Таджикистана Саиджафар Усмонзода и Шахло Акобирова.

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