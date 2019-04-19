Шоу стартует с 15 сентября текущего года. Жюри из представителей четырех стран выберут страновых победителей, каждый из которых получит по 77 тысяч сомони. А главный победитель из 12 участников из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана будет один и он получит 260 тысяч сомони.

У вас есть необычные способности, которые отличают вас от других и делают особенным? Вы поёте, рисуете, ходите по канату, обладаете неординарными интеллектуальными способностями, умеете делать фокусы, в общем, умеете круто удивлять и заставлять людей восхищаться вами?

Тогда вам необходимо зарегистрироваться для участия в кастинге Central Asia’s Got Talent, который уже стартовал по всем городам и районам Таджикистана. Об этом сегодня в прямом эфире радио Asia-Plus отметили генеральный продюсер шоу Central Asia’s Got Talent Серик Акишев и его главный исполнительный продюсер в Таджикистане Манучехр Хамидзод.

«Сейчас по всем странам-участницам, включая и Таджикистан, проходят предварительные кастинги для отбора участников на шоу. В кастингах, которые уже стартовали в городах и районах республики, а также Душанбе, может принять участие, практически, любой гражданин Таджикистана, независимо от возраста. Он должен обладать необычными способностями или талантом, который может удивить и позволит восхищаться им. И неважно, профессионал он или самородок. У всех одинаковые шансы на победу», - отметил Манучехр Хамидзод.

Asia-Plus

По его словам, чтобы стать участником кастинга, необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету. Сделать это можно в аккаунтах проекта в социальных сетях в Facebook и Instagram или в мессенджерах viber, whatsup и Telegram по номеру +7 700 600 24 24. Номер действителен для всех стран-участниц.

Заинтересованные лица могут задавать свои вопросы на телеграм канале проекта и чат бот будет автоматически отвечать на все вопросы.

«Выбор победителей – уникальная модель, которую мы решили реализовать именно впервые в Центральной Азии. У нас будет не один победитель, а 5. В каждой стране будет определен свой страновой победитель по очень простому принципу – тот участник из Таджикистана, к примеру, за которого больше всего проголосуют именно граждане Таджикистана. Он станет страновым победителем номер 1 в Таджикистане и получит 77 тысяч сомони или 3 млн тенге. И есть еще приз для гран-финалиста, он будет выбираться из 12 человек лучших из всех 4 стран. И этот победитель получит 260 сомони или 10 млн тенге»,- сказал Серик Акишев.

По его словам, в шоу могут принимать участие целые группы, состоящие из неограниченного количества человек с нестандартными способностями.

«Члены жюри будут составлять четыре представителя от стран ЦА. О том, кто это будет мы объявим уже в начале мая», - добавил он.

Кастинг открылся всего 2 недели назад, и за это время на конкурс поступило более 400 заявок - пока больше всего заявок из Казахстана, потому что другие страны только начинают промо-кампании.

Стоит отметить, что после каснигов пройдёт Open days в каждой стране, где будут выбираться основные участники на шоу, которое стартует 15 сентября.

Премьера первого сезона Central Asia’s Got Talent состоится на телеканалах «Хабар» (Казахстан), Zo’r TV (Узбекистан), КТРК (Киргизстан) и ТВ «Сафина» (Таджикистан).

По результатам шоу из победителей будет сощдана группа, которая будет гастролировать по Центральной Азии.

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