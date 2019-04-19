Четверо граждан Таджикистана скончались от отравления продуктами гниения картофеля в Акмолинской области (север Казахстана), сообщает «Фергана» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Инцидент произошел 18 апреля около 19:00 в городе Державинск Жаркаинского района. Мужчины 1971, 1975, 1981 годов рождения и подросток 2002 года рождения спустились в погреб во дворе частного дома.
Трое взрослых скончались на месте, юноша — при госпитализации.
По данным источников, мужчины сажали овощи и осенью закладывали картофель в погреб: он сгнил, люди отравились, вдохнув запахи продуктов гниения.
В начале месяца аналогичная трагедия произошла в Алматинской области. В селе Текес в домашнем погребе отравились четверо жителей, один из них погиб.
Похожие случаи происходили в 2017 году в Темиртау. В июле умер мужчина, который спускался в погреб за вареньем. В июне брат и сестра отравились, очищая погреб от прошлогоднего урожая картофеля.
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