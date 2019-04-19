Мэр столицы Таджикистана Рустам Эмомали 18 апреля подписал решение, разрешающее мотоклубу «Ирбис-Таджикистан» провести в Душанбе акцию «Открытие Мотосезона-2018».
Зрелищное мероприятие с участием сотен мотоциклов пройдет в субботу, 27 апреля, с 10 до 12 часов, сообщает пресс-служба мэра.
Чтобы принять участие в акции, мотоциклистам нужно будет заранее подъехать к комплексу «Наврузгох», где будет проходить регистрация участников.
По поручению Рустама Эмомали, во время открытия мотосезона сотрудники ГАИ и соответствующие структуры будут обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок.
Мотоклуб «Ирбис-Таджикистан» известен не только своими мероприятиями.
Один из его участников Фарход Калонов – известный путешественник, активист патриотического проекта «Мы - таджики» - сейчас находится в кругосветном путешествии.
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