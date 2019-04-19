АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- Таджикские парламентарии примут участие в работе 49-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

- Впервые на одной площадке сразу несколько директоров по персоналу компаний Мегафон-Таджикистан, Газпром нефть - Таджикистан, Отель Хилтон, Кафе Мазза расскажут о том, как устроиться к ним на работу. Встреча будет проходить в формате диалога в «28 Monkey». Начало в 18.00. Стоимость - 50 сомони.

- В кинозале «Таджикфильм» (ул. Бехзод, 25) начинается показ украинских фильмов. Начало в 18.00. Вход бесплатный.

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- Сборная Таджикистана продолжает участие на чемпионате Азии по боксу в Бангкоке.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 АПРЕЛЯ

1935 – В СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак».

1970 – В СССР собран первый автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули».

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2017 - В Душанбе прошла встреча деловых кругов Таджикистана и Узбекистана, по итогам бизнес-форума подписано почти два десятка документов о сотрудничестве на сумму более 35 миллионов долларов.

2018 - Парламент Таджикистана единогласно ратифицировал подписанный в марте Договор об отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 АПРЕЛЯ

1904 – Родился Народный артист СССР Гуломхайдар Гуломалиев.

1908 – Родился доктор биологических наук, профессор Ориф Шукуров.

1950 – Родился народный певец Таджикистана Дустмурод Алиев.

1962 – Родился доктор технических наук Зайналобиддин Кобулиев.

1970 – Родилась журналист Манижа Курбанова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, ночью и утром без осадков, днем местами кратковременный дождь, (выше 3000м небольшой снег), гроза. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, ночью и утром без осадков, днем местами кратковременный дождь, (выше 3000м снег), гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе- Переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью и утром без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.