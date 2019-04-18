Для таджикских абитуриентов продлены сроки подачи документов для регистрации в Национальном центре тестирования еще на полмесяца - до 30 апреля.

Последний срок приема документов истек 15 апреля, но был продлён еще на полмесяца, сообщается на сайте НЦТ.

«Также до 30 апреля возможна перерегистрация абитуриентов, которые были зарегистрированы ранее, но желают внести изменения в свой первоначальный выбор специальности или в личные данные. Для перерегистрации абитуриенты лично должны явиться в тот регистрационный пункт, где прошли основную регистрацию», - сообщается на сайте.

Как отмечается на сайте, перерегистрация стоит 25 сомони, но сироты и инвалиды 1 и 2 группы освобождаются от уплаты этой суммы.

Для регистрации на участие в экзамене (ЦВЭ-2019) абитуриенты должны оплатить 250 сомони (для лиц с общим средним (11 классов), начальным и средним профессиональным образованием) и 160 сомони (для лиц с общим основным образованием (9 классов).

Оплату надо произвести в любом из филиалов ГСБ «Амонатбонк» и предоставить квитанцию вместе с другими необходимыми документами в любом из регистрационных пунктов.

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