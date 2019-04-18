17 и 18 апреля 2019 года Офис программ ОБСЕ в Душанбе провел учебные курсы по экологической журналистике и основным экологическим проблемам в Таджикистане для 35 молодых журналистов из Душанбе и регионов страны.

Мероприятие было организовано совместно с Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана.

Молодые журналисты - 18 женщин и 17 мужчин из Душанбе, Хорога, Худжанда, Джайхуна, Бохтара и Рашта расширили свои знания об экологических проблемах в стране, Орхусской конвенции и о том, как лучше преподносить экологические темы аудитории и читателям в СМИ.

«Сегодняшнее мероприятие является одной из инициатив ОБСЕ в рамках выгодного сотрудничества между этой организацией и Комитетом. Принимая во внимание важность средств массовой информации в формировании общественного мнения, ОБСЕ в сотрудничестве с Комитетом намерены обучать молодых журналистов для повышения их осведомленности о проблемах окружающей среды и представления населению реальной и достоверной информации», - сказал заместитель руководителя Центра экологической информации Комитета по охране окружающей среды Ибодулло Сангов.

Филиппо Кривелларо, руководитель Департамента экономики и экологии Офиса программ ОБСЕ в Душанбе, в свою очередь, отметил, что высококачественные и социально ориентированные статьи в газетах, Интернете, радио и телепрограммах могут охватить больше людей по всему Таджикистану и способствовать реализации правительственных стратегических документов по охране окружающей среды.

В рамках тренинга участники посетили завод по переработке бумаги и Душанбинский ботанический сад, где написали репортажи о посещениях, которые были позже представлены и проанализированы в ходе тренинга.

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