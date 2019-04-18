В терминалах иногда не получается приобретать и пополнять баланс карты City card

Как приобретать и правильно пользоваться проездными картами City card, узнайте из наших карточек.

Недавно в городских автобусных маршрутах №6 и №11 отменили наличный расчёт. Проезд осуществляется только проездными картами City card. Этими картами уже оплачивается проезд в автобусах №3а, 8, 1 и в троллейбусах №1 и 10. В автобусах и троллейбусах на других маршрутах столицы тоже внедряется это система.

Но в последнее время пассажиры часто жалуются на сбои в работе терминалов и другие неудобства при использование карт. В редакцию «АП» поступило много вопросов по работе системы City card. Мы отвечаем на них.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.