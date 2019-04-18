В ходе 16-го Глобального аналитического саммита (HAS) компания Huawei и ее партнеры по VR OpenLab, в том числе NVIDIA, BOE, Cyber Cloud, Letin VR, Skyworth VR, Pico, DPVR, iQIY и Growlib, представили проект Dual-G Cloud VR Initiative. В его рамках лаборатории Huawei iLab и X Labs будут использоваться как центры, развивающие сотрудничество с поставщиками контента, платформ и терминалов, а также с поставщиками процессоров и экранов.

Это позволит всем участникам создавать коммерческие решения на базе Gigaband и 5G Cloud VR и реализовать возможности в области гигабитной домашней широкополосной связи и 5G. Проект направлен на содействие непрерывному развитию новых технологий и призван ускорить полномасштабное коммерческое внедрение Cloud VR.

Быстрое развитие мирового рынка технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) стало одной из движущих сил в секторе ИКТ.

По прогнозу IDC, объем мирового рынка технологий виртуальной и дополненной реальности превысит 20,4 млрд долларов США в 2019 г., а совокупный годовой темп роста будет держаться на отметке 69,6% в ближайшие три года. Технологии Cloud VR недавно привлекли внимание рынка как оптимальный канал популяризации виртуальной реальности.

На Глобальном форуме по сверхширокополосной связи в 2017 г. Huawei и ее партнеры официально представили план сотрудничества лабораторий VR OpenLab для содействия развитию сектора Cloud VR, поддержки технологических инноваций и создания полноценной экосистемы VR. За прошедшее с тех пор время VR OpenLab добилась целого ряда многообещающих результатов:

- Более 600 отраслевых партнеров Cloud VR работали вместе над созданием экосистемы Cloud VR, в которую входит вся отраслевая цепочка Cloud VR, в том числе инновационная облачная рендеринговая платформа Cloud VR, VR-платформа операторского уровня для агрегирования контента и универсальное устройство Cloud VR.

- China Mobile Fujian, China Telecom и другие мировые операторы связи начали коммерческое использование Cloud VR в тестовом режиме. Пользователи Cloud VR от China Mobile Fujian демонстрируют ежемесячную активность на уровне 62,9%.

«Благодаря совместным усилиям отраслевых партнеров и операторов связи по всему миру, направленным на содействие развитию Cloud VR, этот сектор стремительно растет – в настоящее время он перешел от концепций к реальным коммерческим приложениям», – говорит Ричард Цзинь (Richard Jin), президент направления Huawei Transmission & Access.

Ричард Цзинь, президент направления Huawei Transmission & Access Фото Huawei

Сектор Cloud VR достиг поворотного момента в своем развитии, который заложит надежный фундамент для успешного развития бизнеса и благосостояния в будущем. В русле этой тенденции Huawei вместе с партнерами решила запустить проект Dual-G Cloud VR Initiative для содействия крупномасштабному коммерческому внедрению Cloud VR.

Используя лаборатории iLab и X Labs для инновационных проектов, Huawei будет работать с партнерами по VR OpenLab по сценариям коммерческого использования Cloud VR в сегментах B2B, B2H и B2C. В сегменте корпоративных решений (B2B) акцент будет сделан на коммерческих разработках в вертикальных отраслях, таких как кино, образование и здравоохранение, и на содействии цифровой трансформации предприятий посредством технологий виртуальной реальности.

В сегменте B2H (Business to Human), c учетом эффекта масштаба IPTV, акцент будет сделан на таких интерактивных сценариях использования, как образование, домашний кинотеатр и интернет-вещание. В сегменте потребительских решений (B2C), с учетом сетей 5G, акцент будет сделан на облегченных сценариях взаимодействия, таких как социальные сети.

В настоящий момент такие решения 8K VR, как универсальная гарнитура 8K Cloud VR от Skyworth с аппаратно реализованной функцией декодирования (hardware decoding) и универсальная гарнитура 8K Cloud VR от iQIY с программно реализованной функцией декодирования (software decoding), уже поддерживают архитектуру Gigaband и 5G Cloud VR.

«Huawei будет придерживаться концепции «Huawei Inside», в полной мере использовать платформенные возможности стратегии «connectivity + intelligence + cloud», предоставлять базовую функциональную поддержку и работать с партнерами над разработкой коммерческих решений на базе Gigaband и 5G Cloud VR для содействия развитию сектора Cloud VR», – комментирует Ричард Цзинь.

Руководствуясь отраслевым планом VR OpenLab, все стороны, вовлеченные в отраслевую цепочку VR, включая операторов связи, будут совместно заниматься распространением контента, предоставлением услуг базовых сетей и бизнес-моделированием, чтобы количество пользователей Cloud VR к 2019 году увеличилось до 100 тыс.

О компании Huawei

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 180 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

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