Импровизированное исполнение таджикской народной песни от десяти разных музыкальных коллективов послушают гости VI Международного этно-джазового фестиваля. Порадуют таджикских зрителей группы из стран Центральной Азии и Европы.

«Мы долго готовились и ждали это мероприятие. Мы максимально постарались сделать его ярким и красочным событием в культурной жизни Таджикистана. Мы будем рады каждому зрителю фестиваля, приходите и будьте на одной волне вместе с нами», - рассказал журналистам директор культурного центра «Бактрия» Сергей Чутков.

Международный Душанбинский этно-джазовый фестиваль, который пройдет в Душанбе с 26 по 28 апреля в концертном зале «Кохи Суруш», организован Швейцарским офисом по сотрудничеству в Таджикистане и Культурным центром «Бактрия» при партнерстве с Таджикской национальной консерваторией им. Т. Сатторова.

Поддержку в проведение фестиваля оказывают Посольства Великобритании и Северной Ирландии, Посольства Франции, Посольства США, Посольство Германии, Посольство Австрии в Казахстане, Инициативы Ага Хана в области музыкального творчества.

«Джаз фестиваль проводится и отмечается по всему миру, но душанбинский фестиваль уникален по-своему. Эта особенность заключается в том, что фестиваль станет площадкой для диалога традиционной таджикской и европейской музыки, центральноазиатской и западной в общем. Наши музыканты будут делиться различным опытом», - продолжила Корин Демаж, представитель Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане.

По её словам, в рамках фестиваля ярким музыкальным экспериментом будет творческая интерпретация и исполнение «домашнего задания» всеми участниками, ставшая одной из традиций фестиваля. В этом году была выбрана таджикская народная музыкальная композиция «Гулумой», которую и европейские музыканты, и центральноазиатские будут интерпретировать по-своему, что придаст особый колорит мероприятию.

«Мы очень рады, что в фестивале примет участие группа из Швейцарии – Trio Florian Favre. Они приезжали в Душанбе 2 года назад. Им так здесь понравилось, что они решили вернуться. Эта группа играла на всех больших фестивалях Европы и Швейцарии. Я не могу дождаться, когда швейцарская музыкальная группа вступит в диалог с таджикскими музыкантами», - сказала Корин Демаж.

«Посольство Франции счастливо, что принимает участие в этом фестивале, потому что среди участников будет и наша французская группа. Это группа LOWN, которая вступит в диалог с другими участниками фестиваля и, надеюсь, не оставит зрителей и гостей мероприятия равнодушными», - сказал Этьен Ланселот, представитель посольства Франции в Таджикистане.

Директор радио «Азия-Плюс» Манижа Ахмедова отметила, что благодаря таким международным музыкальным событиям как VI Международный этно-джазовый фестиваль, у нас появляется возможность увидеть и послушать известных западных музыкантов вживую у себя на родине, причем мероприятие это совершенно доступно и открыто для каждого.

По словам художественного руководителя фестиваля Джасура Халилова, джаз – это музыка, которая рождается на сцене и тесно связана с народной.

«В народной музыке очень много импровизации. Фалак, маком, шашмаком – полны определенной ритмической звуковой модели. Именно джаз музыканты способствуют сближению с народной музыкой и фольклором. Поэтому наш фестиваль называется этно-джаз. Наша цель заключается в сохранении наследия таджикского в новой современной интерпретации», - отметил он.

По его словам, на сцене «Кохи Суруш» выступят исполнители из Центральной Азии и стран Европы, а также шесть групп из Таджикистана - «Авесто», «Шелковый путь» под руководством Самандара Пулодова и Икбола Завкибекова, «Навои Аджам», проект Khalil brothers. В дебютной программе вниманию зрителей представят свое творчество коллектив студентов Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатторова и группа Nazeer под руководством Фируза Хасанова - молодые талантливые выпускники «Джаз Академии 2018», которая проходила летом прошлого года на базе колледжа имени Ахмада Бабакулова.

Билеты на VI Международный этно-джазовый фестиваль можно приобрести в Культурном центре «Бактрия» по адресу: улица Мурзо Турсунзаде 12А, в Пазл Коворкинг (Бизнес центр Созидание, ул. Айни 48), а также на сайте www.ticketon.tj, воспользовавшись услугой доставки билетов.

Более детальную информацию можно получить по номеру: (+992 372) 221-25-58 или на сайте www.jazzfestival.tj.